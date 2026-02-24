Мокрый снег с дождем и туман: прогноз погоды в Киеве и области на 25 февраля

В Киевской области в среду, 25 февраля, мокрый снег и дождь, синоптики предупредили о тумане ночью и утром. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 25 февраля по территории Киевской области. Облачно. Небольшой мокрый снег и дождь. По области ночью и утром местами туман. Температура по области ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью и днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром ожидается дождь со снегом, днем – снег, который в течение оставшейся половины дня будет постепенно ослабевать.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4 °С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5 °С, что выше климатической нормы на 1,8 °С.