Мокрый снег и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 3 февраля

В Киеве и Киевской области в субботу 3 февраля облачно, мокрый снег с переходом в дождь. Синоптики предупреждают о порывах ветра 15-20 метров в секунду.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 3 февраля по Киевщине. Облачно с мокрым снегом с переходом в дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 4-6°С тепла", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 3 февраля днем порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 3 февраля утром до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Дождь со снегом, который пройдет утром, во второй половине дня сменится мелким дождем, который продлится до конца дня.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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