Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 12 января

В Киевской области в воскресенье, 12 января днем небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 12 января на территории Киевщины. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С мороза, днем около 0°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем 0... +2°С; Мироновка 0°С…+2°С; Фастов -1°С…+1°С; Яготин 0°С…+2°С; Барышевка 0°С…+2°С; Борисполь 0°С…+2°С и Вышгород -1°С…+1°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области. 12 января на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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