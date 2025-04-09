Мокрый снег и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 апреля

В Киевской области в четверг, 10 апреля, синоптики прогнозируют мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 10 апреля на территории Киевщины. Облачно, мокрый снег, на дорогах области местами гололедица. Ночью заморозки в воздухе по области 0-5°С, в Киеве 0-2°С; температура днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 апреля пасмурная погода будет держаться в Киеве не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Утром снег днем ослабеет и к приходу вечера кончится.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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