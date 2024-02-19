Мокрый снег, дождь и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 февраля

В Киеве и Киевской области во вторник, 20 февраля, днем небольшой мокрый снег и дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 20 февраля по Киевщине. Переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С мороза, днем 0-2°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 февраля в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Утром ожидается мелкий снег, днем он усилится, а к вечеру ему на смену придет мелкий дождь со снегом.

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернутся морозы и дождь с мокрым снегом. Так, иногда столбики термометров ночью опустятся до отметки -9°С.

Как сообщал OBOZ.UA, метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что весной возможны арктические проявления и погодные сюрпризы в виде снега.

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