Здесь селились жители Подола, спасаясь от наводнений: история и архивные фото Татарской улицы в Киеве

В Шевченковском районе есть улица, которую в середине XIX века начали активно заселять жители Подола, страдавшие ежегодными наводнениями – Татарская. Здесь до сих пор сохранилось несколько садов, построенных в 1870-1890-х годах.

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Старые фото и история были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. За годы существования эта локация сильно изменилась.

"Татарская улица. Улица в Шевченковском районе. Пролегает от Глубочицкой до Нагорной улицы. К ней примыкают улицы Подгорная, Отто Шмидта и Татарский переулок", – рассказали авторы проекта.

Заселение местности началось в середине XIX века, когда на Татарку начали перебираться страдавшие от ежегодных наводнений жители Подола и первоначально застройка велась стихийно.

В 1860-х годах здесь было проложено несколько новых улиц, в частности Татарская улица, название которой произошло от самой местности – Татарки. Такое название, по рассказам Татарской и соседней Печенежской и Половецкой улицам дал городской землемер Таиров. На Татарской улице осталось несколько старинных усадеб 1870-1890-х годов (дома №32, 32-А). Современная жилая застройка преимущественно относится к 1970-1980-м годам.

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