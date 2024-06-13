Местами кратковременный дождь и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 июня

В Киеве и Киевской области в пятницу, 14 июня, днем местами кратковременный дождь, по области местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 14 июня в Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, по области местами гроза. Температура ночью 10-15°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 21-23°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 13 июня в столице в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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