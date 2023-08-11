Местами кратковременные дожди и +24°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 12 августа

В Киеве и Киевской области в субботу, 12 августа, облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 12 августа по Киевщине. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура по области ночью 11-16°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 22-24°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов +21°С…+23°С; Яготин +21°С…+23°С; Барышевка +21°С…+23°С; Борисполь +21°С…+23°С.

В Укргидрометцентре добавили, что 12 августа с северо-востока на территорию Киевщины будет несколько влиять циклон, поэтому иногда может быть кратковременный дождь. Но уже с воскресенья начнет расти атмосферное давление, за счет распространения антициклона с запада, и соответственно ожидаем погоду без осадков и повышения температурных показателей.

Напомним, в Киеве ночью на воскресенье, 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд – +21,2°С. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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