Местами грозы и сильная жара: подробный прогноз погоды по Киевщине на 22 июня

В Киевской области в понедельник, 22 июня, переменная облачность, синоптики прогнозируют дожди, местами грозы. Температура воздуха в регионе достигнет +31°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 22 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Днем кратковременные дожди (в Киеве во второй половине дня), по области местами грозы. Температура по области днем 26–31°С; в Киеве днем около 30°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днём +28°С… +30°С; Мироновка +27 °С… +29°С; Фастов +28°С… +30°С; Яготин +27°С… +29°С; Барышевка +27°С… +29°С; Борисполь +28°С… +30°С и Вышгород +26°С… +28°С.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, погода в Киеве будет ясной, только вечером на небе появятся облака. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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