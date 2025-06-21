Местами грозы и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 22 июня

В Киевской области в воскресенье, 22 июня, переменная облачность, синоптики прогнозируют днем кратковременные дожди, по области местами грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 22 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, по области местами грозы. Температура по области ночью 9-14°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 20-22°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +20°С... +22°С; Мироновка +20°С... +22°С; Фастов +19°С... +21°С; Яготин +20°С... +22°С; Барышевка +19°С... +21°С; Борисполь +19°С... +21°С и Вышгород +18°С... +20°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. С утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Всю вторую половину дня будет идти очень сильный дождь с грозой.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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