Местами гроза и до +33°С: прогноз погоды по Киевской области на 22 августа

В Киевской области в четверг, 22 августа, переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 22 августа по Киевщине. Переменная облачность, днем по области местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-21°С; днем 28-33°С; в Киеве ночью около 20°С, днем 30-32°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 22 августа в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем, вероятно, пройдет дождь с грозой, но он закончится еще до прихода вечера.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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