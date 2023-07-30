Местами гроза и до +27°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 30 июля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 30 июля, днем кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 30 июля. Переменная облачность, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура по области днем 22-27°С; по Киеву днем 25-27°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +23°С…+25°С; Мироновка +24°С…+26°С; Фастов +22°С…+24°С; Яготин +24°С…+26°С; Барышевка +23°С…+25°С; Борисполь +23°С…+25°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 30 июля, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками. К вечеру дождь, который начнется после обеда, должен ослабеть.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предыдущий показатель 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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