Местами гроза и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 сентября

В Киевской области во вторник, 9 сентября, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, по региону днем с грозой. Воздух максимально прогреется до +26°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 9 сентября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, по региону днем с грозой. Температура по области ночью 11-16°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 24-26°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утро в Киеве будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

