Местами гроза и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 апреля

В Киевской области в четверг, 24 апреля, синоптики прогнозируют днем местами кратковременный дождь, грозу. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на сутки 24 апреля на территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 8-13°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 24 апреля небо, ясное в Киеве утром, затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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