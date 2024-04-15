Местами гроза и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 апреля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 15 апреля, кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 15 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура по области 12-17°С, в Киеве 14-16°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 15 апреля с утра до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Небольшой дождь, который начнется во второй половине дня, усилится ближе к вечеру.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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