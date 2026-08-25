Местами дождь и гроза: прогноз погоды по Киевской области на 26 августа

В Киевской области в среду, 26 августа, синоптики прогнозируют днём кратковременный дождь, местами грозу. Температура воздуха в регионе достигнет +26 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 26 августа по территории Киевской области. Переменная облачность, на юге области днём кратковременный дождь, местами гроза. Температура по области ночью 8-13°С, днем ​​21-26°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем ​​22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода продержится до самого вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимой выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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