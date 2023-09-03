Местами дождь и до +27°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 3 сентября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 3 сентября, синоптики прогнозируют днем местами кратковременный дождь, грозу. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды на 3 сентября в Киевской области. Переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 12-17°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 23-25°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что до 6 сентября включительно по Киевщине будет преобладать без осадков, лишь 3 и 4 сентября днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +13°С...+15°С, днем около +25°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 3 сентября на протяжении всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Ночной дождь прекратился еще до утра. Днем начнется снова, однако оно должно закончиться до прихода вечера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в течение августа 2023 было зафиксировано 12 температурных рекордов. Прошедший месяц вошел в десятку самых сухих в столице с 1891 года.

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