Местами дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 октября

В Киевской области в понедельник, 27 октября, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 27 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура по области днем 8-13°С; в Киеве днем 10-12°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +10°С... +12°С; Мироновка +10°С... +12°С; Фастов +10°С... +12°С; Яготин +9°С... +11°С; Барышевка +10°С... +12°С; Борисполь +10°С... +12°С и Вышгород +10°С... +12°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, погода в Киеве будет пасмурной, небо лишь на недолгое время избавится от облаков, но вечером они его снова затянут. Без осадков.

