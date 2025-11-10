Местами дождь и до +13°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 10 ноября

В Киевской области в понедельник, 10 ноября, облачно, синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 10 ноября по территории Киевской области. Облачно. Местами небольшой дождь. Температура по области днем 8-13°С; в Киеве днем 10-12°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +11°С... +13°С; Мироновка +11°С... +13°С; Фастов +11°С... +13°С; Яготин +11°С... +13°С; Барышевка +11°С... +13°С; Борисполь +11°С... +13°С и Вышгород +11°С... +13°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

