Места, которые трудно не узнать: в сетях показали, как выглядел центр Киева в 1970-х годах. Архивные фото

В 1970-х годах была сделана серия фотографий центра Киева, благодаря которой мы можем увидеть город немного с другого ракурса. Например, церковь на Аскольдовой могиле в те времена вместо купола украшала ротонда, а на Софийской площади была остановка для экскурсионных автобусов.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть столицу Украины, какой она была около 50 лет назад.

"70-е годы в Киеве", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сообществе фото можно увидеть, как выглядел НСК "Олимпийский" до реконструкции, как выглядела церковь на Аскольдовой могиле с ротондой вместо купола, а также рассмотреть центральные улицы столицы Украины.

Напомним, в Киеве в 1970-х годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

Киев всегда привлекал туристов своей архитектурой и множеством деревьев. Осенью город превращался в палитру художника, которую в 1970-х годах сняла камера фотографа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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