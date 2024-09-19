Материальная помощь раненым на войне киевлянам: Кличко анонсировал важное решение Киевсовета

Киевский городской совет в четверг, 19 сентября, рассмотрит и должен принять вопрос о предоставлении материальной помощи раненым на войне киевлянам. Город будет выплачивать военным единовременную помощь в сумме 45 тысяч гривен.

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Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает поддерживать защитников Украины.

"Сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении материальной помощи раненым на войне киевлянам. Город будет выплачивать защитникам и защитницам, которые получили ранения, защищая Украину, единовременную помощь в сумме 45 000 грн. Я считаю, это важное решение и, уверен, все депутаты его поддержат", – написал Кличко.

Напомним, Виталий Кличко посетил четыре бригады украинских военных на фронте – на Харьковском направлении и на Донбассе. Мэр Киева передал бойцам почти пол тысячи БПЛА типа Mavic и FPV-10, а также системы РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады очередную партию военной помощи. Сражающиеся с врагом на Харьковщине воины получили 1 тысячу FPV-дронов от столичной общины.

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