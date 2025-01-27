'Мамкин дрифтер': в Киеве остановили водителя-нарушителя с признаками наркотического опьянения. Видео

В Киеве патрульные остановили водителя, который дрифтировал на дороге среди машин, а затем пытался скрыться от стражей порядка. Как оказалось, у водителя были признаки наркотического опьянения.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. На нарушителя ПДД составили административные материалы и отстранили от управления авто.

"Мамкин дрифтер или "Занесло разочек". А сколько вы "разочков" насчитали? Киев. Заметили "дрифтуна" и попытались остановить, однако водитель решил скрыться. Догнали, остановили. У водителя были явные признаки наркотического опьянения. Нарушал ПДД для развлечения, объяснив, что машину "разочек занесло" на повороте", – рассказал Белошицкий.

На водителя составили сразу несколько админматериалов, в частности, за вождение в состоянии опьянения (штраф от 17 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области правоохранители задержали пьяного вооруженного водителя, который игнорировал требования положить ружье. Злоумышленнику грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

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