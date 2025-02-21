'Мама года': в Киеве на Оболони заметили женщину, которая вышла с коляской на лед. Видео

В Киеве заметили женщину, которая вышла "прогуляться" на лед вместе с коляской. Событие произошло в Оболонском районе на одноименном заливе.

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Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях. Спасатели неоднократно призывали жителей столицы не выходить на лед.

"Мама года": на заливе Оболонь женщина с коляской вышла на лед водоема", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как женщина с коляской идет по льду среди рыбаков – между Оболонской набережной и одноименным островом. В следующем кадре видно, что она стоит возле мужчины и о чем-то с ним общается.

Напомним, в Дарницком районе Киева в пятницу, 21 февраля, спасатели вытащили из Днепра автомобиль, утонувший накануне посреди реки. Событие произошло на Осокорках.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с начала 2025 года на водоемах погибли более 70 человек, среди них шестеро детей. В частности, среди основных причин смерти последних походы на лед без сопровождения взрослых.

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