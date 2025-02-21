В Киеве спасатели вытащили из Днепра авто, которое провалилось под лед посреди Днепра. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева в пятницу, 21 февраля, спасатели вытащили из Днепра утонувший накануне автомобиль. Событие произошло на Осокорках.

Видео дня

Об этом сообщили в соцсетях. К счастью, никто не погиб.

Так, в Киеве в четверг, 20 февраля, на Осокорках произошел необычный инцидент. Мужчина решил заехать на лед Днепра, чтобы эффектно подъехать к другу-рыболову. В какой-то момент легковушка провалилась под воду и через несколько минут полностью затонула.

Внимание, на видео нецензурная лексика!

Уже на следующий день, в пятницу, 21 февраля, на месте происшествия с утра работали спасатели. Водолазы нашли машину на дне реки, после чего прорубили во льду "дорогу" к берегу и с помощью спецтехники вытащили "утопленника". Работы продолжались с утра и до около 14:00.

Напомним, в Стрые Львовской области 29 января произошел чрезвычайный случай. 14-летний парень упал с моста высотой 15 метров в реку. Подросток остался жив, но нуждался в немедленной медицинской помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с начала 2025 года на водоемах погибли более 70 человек, среди них шестеро детей. В частности, среди основных причин смерти последних походы на лед без сопровождения взрослых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!