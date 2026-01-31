'Любила жизнь и своих деток': на Киевщине попрощались с женщиной, которую вместе с мужем убил российский дрон. Фото

В Белогородке Киевской области в пятницу, 30 января, попрощались с 40-летней Светланой Черновол. Она вместе с гражданским мужем погибла в результате российского удара по населенному пункту 28 января.

Жизнь женщины россияне оборвали в 40 лет, у нее было двое детей – 20-летний сын и 4-летняя дочь. О прощании с убитой Россией украинкой рассказали "Суспільне Київ" и "Радио Свобода".

В пятницу на Киевщине попрощались с убитой россиянами жительницей Белогородки Светланой Черновол. Она и ее гражданский муж Максим Олейник погибли в результате попадания в крышу их дома российского дрона в ночь на 28 января.

Близкие погибшей рассказали журналистам, что женщине было 40 лет. В Белогородской громаде она жила с 2017 года, а непосредственно в Белогородку Светлана и Максим переехали около 9 месяцев назад – в приобретенную новую квартиру.

Светлана 10 лет работала в сфере косметологии. Развивала собственный бизнес: имела два салона красоты, в Белогородке и Вишневом. Подруги женщины рассказывают: свою работу Светлана очень любила, работала без выходных.

"Всех хотела сделать красивее и счастливее, жила на работе. Ежедневно утром пили вместе с ней кофе. Это был наш ритуал", — говорит ее подруга Вероника.

Сама Светлана свое счастье уже нашла. По словам Вероники, она очень любила своего мужа и безгранично любила своих сына и дочь.

"Макс был очень добрым. Светлана очень сильно его любила и была счастлива. Планировала летом с детьми поехать в Испанию, это была ее мечта", — рассказала Вероника.

"Любила жизнь, детишек своих. Она очень хотела повезти их в Испанию", — подтвердила коллега Светланы.

Из-за России этим планам осуществиться не суждено было. По вине России 20-летний сын Светланы Максим и 4-летняя Милана остались без материнской любви. Девочка, которую из охваченной огнем квартиры вытащил сосед, военкор Марьян Кушнир, отныне будет жить с родным папой, говорят друзья погибшей.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 28 января РФ ударила дронами по Киевской области. В результате атаки была повреждена многоэтажка. Именно там погибли супруги, Максим и Светлана. Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина – отравление продуктами горения.

