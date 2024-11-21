Лифт с панорамным видом и безбарьерный простор: в Киеве открылся обновленный McDonald's на Вокзальной площади. Подробности и фото

В Киеве на Вокзальной площади снова начал работать McDonald's, долгое время находившийся на реконструкции. В ресторане установлен первый в Украине среди всей этой сети заведений быстрого питания лифт, а также создано безбарьерное пространство.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Заведение не работало последние пять месяцев.

Так, в четверг, 21 ноября, для клиентов снова свои двери открыл один из самых популярных McDonald's в Украине, расположенный на Вокзальной площади. Здание учреждения частично демонтировали и реконструировали – рабочие обновили фасад и сделали безбарьерное пространство.

Теперь на боковом входе установлена автоматическая дверь, которая удобна для людей на креслах колесных и гостей с детскими колясками. Кроме того, впервые в Украине в ресторане этой сети быстрого питания появился пассажирский лифт, с которого открывается панорамный вид на площадь, для безбарьерного движения между первым и вторым этажами.

Кроме того, внутри и снаружи здания для навигации людей с нарушениями зрения положили тактильную плитку и установили таблички с надписями шрифтом Брайля.

Обновленный McDonald's стал одним из самых больших в Украине. Он имеет 193 посадочных места в зале и еще 88 на террасе. Также здесь работает 11 двусторонних терминалов самообслуживания и есть генератор, который позволит обслуживать клиентов даже при отключении света.

График работы ресторана: с 6:00 до 22:30, экспресс-окна – с 5:30 до 23:00.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в пятницу, 15 ноября, открылся новый ресторан McDonald's. Его зал рассчитан на 123 посетителя, а само заведение может работать во время отключений света.

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