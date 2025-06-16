Кратковременный дождь и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 июня

В Киевской области во вторник, 17 июня, переменная облачность, днем синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 17 июня по территории Киевской области. Переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 12-17°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.