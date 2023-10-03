Кратковременный дождь и до +22°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 октября

В Киевской области в среду, 4 октября, облачно с прояснениями, днем местами небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды на 4 октября по Киевщине. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура по области ночью 8-13°С, днем 17-22°С; в Киеве ночью 9-11°С, днем 19 -21°С. Обратите внимание, 4-6 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – рассказали синоптики.

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В Укргидрометцентре добавили, что температурные показатели продолжат постепенно снижаться в дневные часы от 20°С в начале недели и до 13°С в конце; а в ночные часы будет колебаться в пределах +7…12°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 4 октября в Киеве нас ожидает пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков.

Напомним, в Киеве сентябрь 2023 стал 12 среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптиками было зафиксировано три температурных рекорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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