Кратковременный дождь и до +20°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 июня

В Киевской области в пятницу, 13 июня, синоптики прогнозируют днем умеренный кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 13 июня по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь. Температура по области ночью 8-13°С, днем 15-20°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 17-19°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. После обеда дождя, который начнется утром, придет на смену очень сильный дождь с грозой и будет продолжаться до завершения дня.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!