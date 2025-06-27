Кратковременные дожди и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 июня

В Киевской области в субботу, 28 июня, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 28 июня по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 13-18°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Сильный дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабеет.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха в городе в мае составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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