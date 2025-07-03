Корректировала авиаудары врага по Киевской области: суд вынес приговор агенту ФСБ

В Украине суд вынес приговор женщине, которая корректировала авиаудары страны-террориста РФ по Киевской области. Согласно материалам СБУ, чтобы помочь врагу злоумышленница устанавливала "видеоловушки".

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Следующие 15 лет виновная проведет за решеткой.

"Киберспециалисты СБУ задержали злоумышленницу весной 2025 года вблизи оборонного здания (на Киевщине. – Ред.), по которому она пыталась навести ракетный удар рашистов. Чтобы скорректировать вражеский огонь, женщина должна была установить напротив режимного объекта скрытую камеру с онлайн-трансляцией для российских спецслужбистов", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в Службе безопасности, заказ РФ выполняла 30-летняя безработная из Борисполя, которую оккупанты завербовали на Telegram-канале по поиску "быстрых заработков". После вербовки женщина получила от куратора геолокации потенциальных "целей", где она должна была провести доразведку и установить "видеоловушки".

Чтобы приобрести Wi-Fi-камеры, фигурантка получила на свою банковскую карточку деньги от российской спецслужбы. Кроме этого, она отслеживала последствия вражеских "прилетов" по Киевской области. Для этого агент периодически объезжала локации, которые интересовали оккупантов.

На месте задержания у женщины было изъято видеоустройство и телефон с доказательствами координации своих действий с ФСБ. На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал ее виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали агента ФСБ, который по заказу врага поджег машину Героя Украины. Кроме того, он готовил убийство высокопоставленного чиновника ВСУв Киеве.

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