Корректировал комбинированные удары РФ по Киеву: СБУ задержала вражеского агента. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержали еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал комбинированные удары страны-террориста РФ по Киеву.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности задержала корректировщика массированных воздушных атак рашистов по столице Украины. Как установило расследование, злоумышленник действовал по заказу ФСБ, а его главной задачей было найти и передать врагу координаты ПВО и мобильных огневых групп, которые обороняют Киев", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, по имеющимся данным, имея такую информацию, враг хотел сначала уничтожить украинскую противовоздушную оборону, а затем "беспрепятственно" обстреливать гражданскую инфраструктуру города. Агентом ФСБ оказался 41-летний кладовщик столичного предприятия, которого оккупанты завербовали через запрещенную соцсеть "ВКонтакте".

По указаниям агрессора он выходил на местность после сигнала воздушной тревоги, чтобы отследить локации мобильных огневых групп и систем ПВО, которые защищали небо над столичным регионом. В случае обнаружения таких подразделений злоумышленник должен был отчитываться куратору об обнаруженных "целях", чтобы нанести по ним российские удары.

"Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержали, когда он шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников. На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ. Также во время документирования преступлений фигуранта СБУ провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны", – отметили в Службе безопасности.

По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор еще одному вражескому агенту. Предатель корректировал ракетные атаки страны-террориста РФ по столице Украины.

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