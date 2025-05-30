Корректировал ракетные удары РФ по Киеву: суд вынес приговор предателю. Подробности дела и фото

В Киеве суд вынес приговор еще одному вражескому агенту. Предатель корректировал ракетные атаки страны-террориста РФ по столице Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы.

"По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил участник агентурной группы ФСБ, которую СБУ нейтрализовала осенью 2024 года. Тогда киберспециалисты Службы безопасности задержали трех российских агентов, которые корректировали ракетно-пушечные атаки РФ по Киеву, Харькову и Чернигову. Основными задачами фигурантов была передача координат штабов, логистических центров и запасных командных пунктов Сил обороны", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, сейчас суд вынес приговор 21-летнему киевлянину, который по заказу страны-террориста РФ готовил обстрел объектов в столице. Согласно материалам дела, подрывную деятельность агента дистанционно координировал сотрудник военной контрразведки ФСБ, который был куратором всей вражеской ячейки.

Выполняя задание врага, предатель обходил Киев и его окрестности, где скрыто фотографировал локации украинских войск. Далее агент мессенджером передавал собранные сведения в фсб для подготовки новых воздушных ударов по столице Украины. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он шпионил вблизи военного объекта. На месте происшествия у задержанного изъяли телефон с доказательствами работы на страну-агрессора.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали очередного агента российской ФСБ в Хмельницкой области. По заданию врага он наводил российские ракеты на аэродромы Вооруженных сил Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!