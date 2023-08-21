Концертов и других мероприятий в Киеве не будет: Кличко дал отдельное поручение относительно Дня Независимости

В Киеве не планируют проводить массовые мероприятия ко Дню Независимости Украины. Соответствующее решение было принято из соображений безопасности, а заместителям мэра столицы Виталия Кличко и председателям РГА было дано отдельное поручение по этому вопросу.

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Об этом глава КГГА сообщил в своем Telegram-канале. Жителей и гостей столицы призвали в эти дни быть максимально внимательными и осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Поскольку по соображениям безопасности город не планирует массовые мероприятия ко Дню Независимости Украины, дал отдельное поручение заместителям председателя КГГА, председателям столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера на территории столицы 23 и 24 августа", – отметил Кличко.

Кроме того, мэр обратился к руководству Нацполиции и ГСЧС Киева с просьбой принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины. Эти мероприятия намечены на государственном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 21 августа, по улице Крещатик начали устанавливать уничтоженную технику оккупантов. Ко Дню Независимости в центре столицы проведут выставку российского металлолома.

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