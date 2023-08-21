Танки, обломки ракет и артиллерия: в Киеве на Крещатике можно увидеть уничтоженную технику российских оккупантов. Фото и видео
В Киеве в понедельник, 21 августа, на улице Крещатик начали устанавливать уничтоженную технику российских оккупантов. Ко Дню Независимости в центре столицы проведут выставку вражеского металлолома.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Движение для транспорта на этом участке дороги перекрыто до 28 августа.
Так, в Киеве вечером воскресенья, 20 августа, военные с помощью спецтехники и грузовиков вывезли уничтоженную технику российских оккупантов с выставки, которая проходила на Михайловской площади.
Уже утром понедельника, 21 августа, на улице Крещатик начались работы по созданию выставки, которую проведут ко Дню Независимости.
Именно здесь можно увидеть танки Т-90, Т-80, Т-72 различных модификаций, реактивную и самоходную артиллерию, а также БТРы. Кроме того, здесь можно увидеть уничтоженные ракеты врага, которым он обстреливал Украину.
Российский металлолом будут экспонировать в центре столицы в течение недели.
Как сообщал OBOZREVATEL:
- В Киеве перекроют движение по Крещатику на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого. Ограничение будет действовать с 23:00 воскресенья, 20 августа, до 23:30 понедельника, 28 августа.
- По распоряжению Офиса президента Киевская городская государственная администрация упразднила все торжественные мероприятия в центре столицы в День Независимости.
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