Танки, обломки ракет и артиллерия: в Киеве на Крещатике можно увидеть уничтоженную технику российских оккупантов. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 21 августа, на улице Крещатик начали устанавливать уничтоженную технику российских оккупантов. Ко Дню Независимости в центре столицы проведут выставку вражеского металлолома.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Движение для транспорта на этом участке дороги перекрыто до 28 августа.

Так, в Киеве вечером воскресенья, 20 августа, военные с помощью спецтехники и грузовиков вывезли уничтоженную технику российских оккупантов с выставки, которая проходила на Михайловской площади.

Уже утром понедельника, 21 августа, на улице Крещатик начались работы по созданию выставки, которую проведут ко Дню Независимости.

Именно здесь можно увидеть танки Т-90, Т-80, Т-72 различных модификаций, реактивную и самоходную артиллерию, а также БТРы. Кроме того, здесь можно увидеть уничтоженные ракеты врага, которым он обстреливал Украину.

Российский металлолом будут экспонировать в центре столицы в течение недели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве перекроют движение по Крещатику на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого. Ограничение будет действовать с 23:00 воскресенья, 20 августа, до 23:30 понедельника, 28 августа.

По распоряжению Офиса президента Киевская городская государственная администрация упразднила все торжественные мероприятия в центре столицы в День Независимости.

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