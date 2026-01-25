Коммунальщики и энергетики продолжают работать: Кличко сказал, сколько многоэтажек в Киеве все еще без отопления после обстрела РФ

По состоянию на утро воскресенья, 25 января, в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек. Восстановительные работы продолжаются, части потребителей тепло уже вернули.

Видео дня

Об этом в Telegram-канале рассказал киевский городской голова Виталий Кличко. По его словам, начиная с прошлого вечера, коммунальщики вместе с энергетиками восстановили подачу теплоносителя более чем в 1600 домов.

"С прошлого вечера коммунальщики и энергетики восстановили подачу теплоносителя в более 1600 домов. И продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян", – сообщил глава города.

Городской голова напомнил, что в результате российского обстрела столицы 24 января, без отопления остались почти 6000 домов. Значительная часть из них уже дважды подключалась или находилась в процессе подключения к системе теплоснабжения после предыдущих атак 9 и 20 января.

Напомним, ночью 24 января оккупанты выпустили более 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Основной мишенью ударов снова была энергетика, но повреждена также и гражданская инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве после очередной террористической атаки РФ самая сложная ситуация с тепло- и энергоснабжением наблюдается в Деснянском районе. Сейчас здесь разворачивают дополнительные пункты обогрева, в частности в школах, где люди смогут согреться и переночевать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!