Комфортное тепло и без осадков: прогноз погоды по Киевской области на 27 августа

В Киевской области в четверг, 27 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха в регионе достигнет +26 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 27 августа по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 8-13°С, днем ​​21-26°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем ​​23-25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облака, которые появятся на небе в Киеве утром, продержатся почти весь день, и только вечером погода прояснится. Ночью и утром осадков не ожидается. Днём будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он прекратится.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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