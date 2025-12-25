Колядки, народные костюмы и звезды в руках: в центре Киева прошло Рождественское шествие. Фото и видео

В Киеве в четверг, 25 декабря, по центральным площадям и улицам города прошло Рождественское шествие. Приобщиться к действу могли все желающие.

Об этом сообщило Общественное. В Украине отмечают один из главных христианских праздников.

Рождественское шествие в столице

Так, днем на Михайловской площади Киева собрались неравнодушные украинцы, которые приняли участие в Рождественском шествии. Оно пролегало через Софиевскую площадь, улицы Владимирскую, Богдана Хмельницкого, Крещатик и Майдан Независимости.

Участники действа были одеты в народные костюмы, несли в руках звезды за тех защитников и защитниц Украины, которые полегли на поле боя, защищая наше государство. Шествие сопровождали колядки и звон на главных колокольнях столицы.

Всего участие в мероприятии приняли несколько сотен человек, среди которых семьи с детьми, военные, ветераны, художественные группы, хоровые коллективы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 24 декабря, в честь Рождества Христова переодели скульптуры маленьких Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбедь. Один из мальчиков, в частности, стал ангелом, а другой – колядником.

