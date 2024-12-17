Колонны и шпиль со звездой: в сети показали, какой на самом деле должна была быть гостиница 'Украина' в Киеве. Фото

В Киеве в 1961 году рабочие закончили строительство 16-этажной гостиницы "Украина". Однако, если бы не борьба с излишествами в архитектуре, которая началась в 1950-х годах, это здание должно выглядеть иначе.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Официальное открытие гостиницы прошло 28 сентября 1961 года.

"Таким должен быть отель "Украина" в центре Киева. В 1944 году среди архитекторов объявили конкурс на топовый проект новой гостиницы. В СССР все важные постройки были схожими и помпезными. Впрочем, в 1950-х началась борьба с излишествами в архитектуре. Она и спасла сооружение", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, фасад здания упростили, а украшения типа колоннад ушли в небытие. Когда гостиницу открыли, то она очень отличалась от первоначального плана.

Отель "Украина" (проектное название "Киев", до 2001 года "Москва") – 16-этажная четырехзвездочная гостиница на улице Институтской, 4 в Киеве. В свое время отель был одним из самых высоких небоскребов на территории современной Украины. На месте, где теперь стоит гостиница "Украина", раньше размещался Небоскреб Гинзбурга. Отель начали строить в 1954 году в рамках послевоенного восстановления Крещатика.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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