Кличко рассказал, сколько домов в Киеве осталось без тепла в результате очередной атаки РФ

Страна-террорист РФ в ночь на 3 февраля нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела в городе без тепла остались почти 1200 жилых домов.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Враг снова атакует гражданскую инфраструктуру.

Что известно

"Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла в результате ночной массированной атаки врага на инфраструктуру столицы. В целом по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения. Коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы. А в домах, где до этого не было тепла, работы тоже продолжаются", – добавил Кличко.

Что предшествовало

В ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами разных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. К сожалению, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. После нескольких дней перерыва целью путинских захватчиков снова стали объекты энергетической инфраструктуры.

