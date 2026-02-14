Кличко рассказал, скольким домам в Киеве вернули тепло после обстрела РФ 12 февраля

В Киеве, по состоянию на утро субботы, 14 февраля, коммунальщики вернули тепло в 400 домов, которые остались без отопления после очередной террористической атаки РФ 12 февраля. Тогда враг снова бил по объектам критической инфраструктуры.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Что известно

"В 400 столичных домов вернули отопление. Коммунальщики работают, чтобы восстановить теплоснабжение в другие многоэтажки, которые оказались без тепла в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля. Тогда, напомню, без отопления оказались 2600 жилых домов", – написал Кличко.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 12 февраля, российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев. Одновременно враг направил на город группы "Шахедов" и баллистические ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в каждом районе определили пункты обогрева, где жители города могут остаться на ночлег. Они оборудованы всем необходимым, в частности обеспечат людей питанием и средствами гигиены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!