Кличко про новый учебный год в Киеве: абсолютное большинство школ начало работу в очном формате

В Киеве абсолютное большинство школ города приступило к работе в очном формате. В этом году учиться офлайн пошли 240 тысяч школьников.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Обучение в учебных заведениях города продлится с 1 сентября по 31 мая.

"Сегодня, 1 сентября, все 420 столичных школ начали свою работу. Абсолютное большинство из них – в очном формате. В этом году учиться офлайн ушли 240 тысяч школьников – это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Тогда 94 тысячи родителей решили отправить детей на очное обучение. Также в этом году в школы Киева пошли почти 25 тысяч первоклассников, что близко к показателям довоенных лет", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что основное внимание городские власти уделили ремонтам и обустройству объектов защиты, увеличению количества мест в них. На сегодняшний день 417 школ из 420 имеют укрытия, в которых нам удалось обеспечить почти 190 тысяч мест.

"Поздравляю всех школьников, их родителей и педагогов с началом нового учебного года. Пусть он будет нетревожным и интересным!" – пожелал Кличко.

Напомним, в Киеве учебный год в столичных школах продлится с 1 сентября по 31 мая. Формат обучения каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 1 сентября, традиционно отмечают День знаний, но с учетом вооруженной агрессии со стороны страны-террориста РФ против Украины. В частности, в некоторых учебных заведениях в столице вообще отказались проводить праздничные линейки.

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