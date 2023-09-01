Линейки не для всех: как отметил первый звонок в школах Киева в условиях войны. Фото

В Киеве в пятницу, 1 сентября, традиционно отмечают День знаний, но с учетом продолжающейся вооруженной агрессии со стороны страны-террориста РФ против Украины. В частности, в некоторых учебных заведениях в столице вообще отказались проводить праздничные линейки.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Например, в одной из школ Дарницкого района, родители приводили детей к двери, после чего школьников забирали учителя.

Так, 1 сентября в учебных заведениях Киева по утрам традиционно отмечают День знаний. Однако из-за продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины некоторые директора отказались от празднований и проведения линеек.

В то же время, где решили сделать праздник для детей, например на столичной Оболони, мероприятия были не длительными, после чего школьников завели в школы.

В Украине официально начался новый учебный год. Сегодня, где это возможно, пройдут торжественные праздничные линейки, а родители приведут тысячи первоклассников на их первый в жизни урок. Вернутся за парты и студенты. Пора поздравить всех школьников и их учителей с этим важным праздником. OBOZREVATEL собрал стихотворные и не только поздравления, для первоклассников и выпускников, для студентов и педагогов.

Напомним, в Киеве учебный год в столичных школах продлится с 1 сентября по 31 мая. Формат обучения каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 1 сентября 240 тысяч школьников будут учиться офлайн. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

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