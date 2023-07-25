Кличко призвал Киевсовет увеличить финансирование военных до 5 млрд грн в 2023 году

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов увеличить финансирование, выделяемое столицей на нужды военных, до 5 млрд гривен в 2023 году. С начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины город в целом выделил более 1,2 миллиарда гривен.

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Об этом киевский городской голова заявил в начале заседания внеочередной сессии Киевсовета, передает пресс-служба политика. Столица продолжает помогать защитникам Украины.

"Главный вопрос сегодняшней сессии – финансирование сил обороны, потребностей наших защитников. Мы практически на каждом заседании рассматриваем и принимаем вопросы такой помощи. Сегодня же предлагается увеличить ту сумму, которую город может выделить, в общей сложности 5 млрд гривен в этом году. По закону, напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя и мы можем перечислять нельзя. обществу или внесенным в силы и средства обороны города, о бюджете которого идет речь. За обращением относительно потребностей этих подразделений. То есть, мы реагируем на все обращения наших подразделений", – подчеркнул Кличко.

Мэр напомнил, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины из бюджета столицы уже было выделено более 1,2 миллиарда гривен на финансирование сил безопасности и обороны Киева. Эти деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

Также столица передает бойцам на передовую помощь, привлекаемую от международных партнеров. В частности – автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки, продукты питания и средства гигиены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко высказался по поводу дискуссии о якобы недостаточной помощи городов украинским защитникам. Также он обнародовал цифры помощи столице военным подразделениям.

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