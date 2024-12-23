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Кличко показал современные кровати для реабилитации военных, полученных Киевом от Брюсселя. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
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Кличко показал современные кровати для реабилитации военных, полученных Киевом от Брюсселя. Фото

Киев получил от города-побратима Брюсселя 100 современных коек для реабилитации военных. Оборудование одной из больниц столицы от мэрии Брюсселя передала руководительница международных и экономических связей Мари-Франс Ботт.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. Он вместе с представительницей бельгийской столицы побывали в этом медучреждении и пообщались с бойцами, которые проходят там лечение и реабилитацию.

"Киев получил очередную партию помощи от города-побратима Брюсселя. 100 современных коек для реабилитации военных одной из больниц столицы передала от мэрии Брюсселя руководительница отдела международных и экономических связей Мари-Франс Ботт", – написал Кличко.

Кличко показал современные кровати для реабилитации военных, полученных Киевом от Брюсселя. Фото
Кличко показал современные кровати для реабилитации военных, полученных Киевом от Брюсселя. Фото
Кличко показал современные кровати для реабилитации военных, полученных Киевом от Брюсселя. Фото

Мэр Киева добавил, что еще недавно, при содействии мэра Брюсселя Филиппа Клоза, эта столичная больница получила мобильную операционную рентген-установку (С-дугу). А также рентген-прозрачный мультифункциональный операционный стол для оперирования военных со сложными боевыми травмами и гражданскими гражданами.

Кличко показал современные кровати для реабилитации военных, полученных Киевом от Брюсселя. Фото
Кличко показал современные кровати для реабилитации военных, полученных Киевом от Брюсселя. Фото
Кличко показал современные кровати для реабилитации военных, полученных Киевом от Брюсселя. Фото

Кличко подчеркнул, что Брюссель помогает и в оснащении киевских медучреждений, и в стажировке медиков. За время полномасштабной войны передали Киеву, в частности, 5 машин скорой помощи, 2 пожарных авто, КТ-аппарат, 28 коек с электроприводом и матрацами для реабилитации военных, 3 000 бронежилетов для защиты медиков и работников экстренных, коммунальных служб при ликвидации последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, для Киева 2024 год был третьим годом, который Украина жила и сражалась за свою волю в условиях полномасштабной войны. Однако столица помогала украинским военным, олицетворяла необходимые инфраструктурные проекты и обновляла поврежденные вражескими атаками здания.

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