Кличко показал современные кровати для реабилитации военных, полученных Киевом от Брюсселя. Фото

Киев получил от города-побратима Брюсселя 100 современных коек для реабилитации военных. Оборудование одной из больниц столицы от мэрии Брюсселя передала руководительница международных и экономических связей Мари-Франс Ботт.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. Он вместе с представительницей бельгийской столицы побывали в этом медучреждении и пообщались с бойцами, которые проходят там лечение и реабилитацию.

"Киев получил очередную партию помощи от города-побратима Брюсселя. 100 современных коек для реабилитации военных одной из больниц столицы передала от мэрии Брюсселя руководительница отдела международных и экономических связей Мари-Франс Ботт", – написал Кличко.

Мэр Киева добавил, что еще недавно, при содействии мэра Брюсселя Филиппа Клоза, эта столичная больница получила мобильную операционную рентген-установку (С-дугу). А также рентген-прозрачный мультифункциональный операционный стол для оперирования военных со сложными боевыми травмами и гражданскими гражданами.

Кличко подчеркнул, что Брюссель помогает и в оснащении киевских медучреждений, и в стажировке медиков. За время полномасштабной войны передали Киеву, в частности, 5 машин скорой помощи, 2 пожарных авто, КТ-аппарат, 28 коек с электроприводом и матрацами для реабилитации военных, 3 000 бронежилетов для защиты медиков и работников экстренных, коммунальных служб при ликвидации последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, для Киева 2024 год был третьим годом, который Украина жила и сражалась за свою волю в условиях полномасштабной войны. Однако столица помогала украинским военным, олицетворяла необходимые инфраструктурные проекты и обновляла поврежденные вражескими атаками здания.

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