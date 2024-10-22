Кличко отреагировал на расследование СМИ в отношении Прокопива: подробности

Глава КГГА Виталий Кличко обратился к правоохранителям с просьбой проверить факты, изложенные в расследовании журналистов в отношении его заместителя Владимира Прокопива. Кроме того, тот временно отстранен от должности.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Само чиновник уже отреагировал на материалы СМИ.

"Я обращаюсь в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus.Info относительно заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива. А также на время проверки, ради ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по полномочиям самоуправления", – написал Кличко.

На днях журналисты Bihus.Info опубликовали информацию о том, что якобы члены семьи замглавы КГГА стали владельцами объектов недвижимости в столице. А его знакомые через частные компании получили в собственность ранее принадлежавшие городу объекты недвижимости.

Сам Владимир Прокопов уже отреагировал на материалы СМИ. Он сообщил, что написал заявление об освобождении от должности заместителя председателя КГГА. Он отметил, что не держится за нее, однако продолжит работу для киевлян.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевсовете депутатские полномочия сложили два депутата фракции "УДАР", в том числе Виктор Брагинский, после резонансного журналистского расследования. Кроме того, произошли кадровые изменения в руководстве КП "Киевпастранс".

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