Кличко осмотрел энергоустойчивый дом в Голосеевском районе Киева с мощной солнечной электростанцией. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел энергоустойчивый жилой 25-этажный дом в Голосеевском районе. Здесь, в частности, модернизированы индивидуальные тепловые пункты, а также установлена мощная солнечная электростанция.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Городские власти продолжать программы по поддержке жителей многоквартирных домов.

"Осмотрел энергоустойчивый жилой дом ОСМД "Домашний уют" в Голосеевском районе. В этой 25-ти этажке 620 квартир. В доме, в рамках городской программы "70/30", провели энергоаудит, заменили освещение на энергоэффективное, обновили инженерные сети. Модернизировали и индивидуальные тепловые пункты и теплообменники. Установили жители в доме также генератор, получив компенсацию от города", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что в 2024 году с помощью городских программ в здании начали установку мощной солнечной электростанции. Сегодня на крыше дома уже есть более 50 панелей, что позволит обеспечить работу лифтов и других важных систем во время отключения энергоснабжения. В этом году жители многоэтажки планируют увеличить мощность станции.

"Киев – единственный город в Украине, который внедряет 5 программ по поддержке жителей многоквартирных домов. Эти программы позволяют модернизировать дома, повышать энергостойкость и энергонезависимость жилья киевлян", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет ремонт путепровода возле станции метро "Дарница". Сейчас специалисты разбирают его опоры и фундамент и одновременно устанавливают новые конструкции.

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