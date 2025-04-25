Кличко – об интервью журналистам BBC: украинский народ никогда не примет оккупацию своей страны

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил свои слова, сказанные в интервью журналистам BBC. По его словам, Украину могут принуждать к территориальным уступкам в обмен на прекращение войны, но наш народ никогда не примет оккупацию своей страны Россией.

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Об этом Киевский городской голова написал в своем Telegram-канале. Он добавил, что территориальные уступки противоречат национальным интересам нашего государства.

"Видимо, надо внести ясность. В своем интервью журналистам BBC я говорил о том, что Украину могут принуждать к территориальным уступкам в обмен на прекращение войны. К большому сожалению, как мы видим, такой сценарий вполне возможен. И о нем сегодня говорят многие мировые политики и медиа. Поэтому, озвучив это, я не открыл Америку. И в интервью я подчеркнул, что украинский народ никогда не примет оккупацию своей страны россией", – написал Кличко.

Мэр Киева добавил, что сценарий территориальных уступок противоречит национальным интересам Украины и против его реализации следует бороться до последнего.

"Это потребует сверхусилий и от нас, и от наших европейских партнеров", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко встретился в мэрии с послами и представителям дипломатических миссий 38 стран мира. В частности, глава КГГА обсудил с ними необходимую помощь столицы и дальнейшую поддержку Украины

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