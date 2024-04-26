Кличко анонсировал материальную помощь киевлянам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС: известны подробности

Ко Дню Киева 42 тысячи жителей столицы, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, получат материальную помощь от города. В целом, город выделил 24 млн 674 тыс. грн на выплаты.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. В городе зарегистрировано 34 тысяч ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

"Сегодня 38 годовщина Чернобыльской трагедии. Катастрофы, которая затронула тогда не только Украину, но и часть Европы. Катастрофы, последствия которой и спустя годы после нее унесли много жизней и подорвали здоровье многих людей. Ко Дню Киева 42 тысячи киевлян, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, получат материальную помощь от города – на общую сумму 24 млн 674 тыс. грн", – рассказал Кличко.

Мэр столицы сказал, что, в частности, выплаты по программе "Забота. Навстречу киевлянам" получат дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой; дети-сироты, потерявшие одного или обоих родителей. Лица с инвалидностью I группы; жена (супруг) умершего (умершей) из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

"Всего в столице зарегистрировано почти 69 тысяч пострадавших от Чернобыльской катастрофы, из них – 34 тысячи ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Сегодня Украина и мир перед угрозой новой подобной катастрофы. Из-за варварских действий российского агрессора, который может повлечь за собой атомный ужас для Европы. И мир должен сделать все, чтобы российских оккупантов не было на атомных объектах Украины. Украина за это сражается уже третий год", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля 1986 года произошла величайшая техногенная катастрофа в истории человечества. На 4-м реакторе Чернобыльской атомной электростанции прогремели два взрыва, в результате чего в атмосферу попало облако радиоактивной пыли.

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