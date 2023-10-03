Киевсовет увеличил помощь защитникам Украины более чем на 1,2 млрд грн: Кличко рассказал, на что пойдут средства

Киевский городской совет во время внеочередного заседания увеличил помощь нашим защитникам более чем на 1,2 млрд грн. Эти средства будут направлены на материально-техническое обеспечение Сил безопасности и обороны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город продолжает постоянно поддерживать Вооруженные силы Украины

"Киевсовет на внеочередном заседании снова увеличил помощь нашим защитникам. В частности, депутаты проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы "Защитник Киева" на 1 млрд 260 млн. Эти средства пойдут на материально-техническое обеспечение Сил безопасности и обороны", – сообщил Кличко.

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По словам мэра Киева, денежные средства пойдут на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и другое необходимое.

"Это – субвенция, мы перечисляем деньги военным подразделениям. Также Киевсовет выделил Департаменту транспортной инфраструктуры более 1,2 млрд грн на регулирование тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте. Потому что цена поездки 8 грн давно не соответствует себестоимости проезда. Поскольку стоимость мы не повышаем, а транспортным предприятиям работать надо, должны обеспечить им такую возможность", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря финансовой помощи от столицы зенитная ракетная Киевская бригада смогла, в частности, восстановить разрушенную инфраструктуру, отремонтировать военную технику и закупить средства связи. В целом, защитники украинского неба в 2023 году получили от Киева почти 20 млн грн.

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